Fanno sesso in pieno giorno tra i turisti coppia beccata all’Isola Pescatori | 10mila euro di multa

Incastonata tra le acque tranquille del Lago Maggiore, l'Isola dei Pescatori si distingue per il suo fascino senza tempo. Tuttavia, un episodio recente ha suscitato scalpore: una coppia dell’Alessandrino sorpresa mentre consumava un rapporto in pieno giorno, tra turisti incuriositi. La loro bravata è costata cara: una multa di 10mila euro e l’intervento immediato delle autorità . Un richiamo alla necessità di rispettare i luoghi pubblici e la serenità di tutti. Continua a leggere.

Sull’Isola dei Pescatori, sul Lago Maggiore, una coppia dell’Alessandrino è stata multata di 10mila euro per atti osceni in luogo pubblico: sorpresa dai carabinieri mentre consumava un rapporto sessuale in una zona frequentata da turisti. La denuncia è scattata sul posto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

