Ascensori aree esterne ed efficienza energetica | al via la riqualificazione delle case popolari di via Sant' Erlembaldo

Milano si prepara a una rivoluzione green nei quartieri di Gorla, con la riqualificazione di quattro edifici di edilizia pubblica in via Sant'Erlembaldo. Grazie all’installazione di ascensori esterni e a interventi di efficienza energetica, il progetto trasformerà gli spazi, migliorando la qualità della vita dei residenti e riducendo l’impatto ambientale. Questa importante iniziativa rappresenta un passo avanti verso un futuro più sostenibile, inclusivo e all’avanguardia.

Milano, 24 giugno 2025 – Al via la riqualificazione di quattro edifici del complesso di edilizia residenziale pubblica di via Sant'Erlembaldo 2, nel quartiere di Gorla, nel Municipio 2, a Milano. In questi giorni, spiega il Comune, sono iniziate le opere propedeutiche all'apertura dei cantieri. Le attività interesseranno dapprima gli alloggi sfitti (mese di luglio), mentre i lavori negli alloggi abitati cominceranno, in modo programmatico, nel mese di settembre per consentire a MM e al Comune di prendere in carico le segnalazioni dei cittadini dando loro la possibilità di organizzarsi per il periodo estivo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it