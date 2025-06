Jasmine Paolini si fa sentire! Battuta Leylah Fernandez a Bad Homburg dopo una battaglia

Jasmine Paolini dimostra di avere il cuore di una campionessa, battendo Leylah Fernandez dopo una lotta estenuante a Bad Homburg. In oltre due ore di pura intensità , la toscana conquista un successo prezioso, aprendo le porte ai quarti di finale contro Svitolina o Haddad Maia. Una vittoria che rafforza la sua determinazione e la sua posizione nel circuito. Ma quali sorprese ci riserverà il prossimo match?

Dopo due ore e 32 minuti di durissima lotta, Jasmine Paolini viene a capo della canadese Leylah Fernandez nel secondo turno del WTA 500 di Bad Homburg. La toscana riesce a portare a casa un 7-6(8) 7-6(6) che vale parecchio, e che la porta verso una tra l'ucraina Elina Svitolina e la brasiliana Beatriz Haddad Maia ai quarti (la sudamericana, in particolare, ha giocato oggi il suo primo turno, perciò prima di giovedì non rivedremo la numero 1 italiana in campo). Pronti via, e il game d'apertura dura già oltre dieci minuti con vari sprazzi di bel tennis. Fernandez riesce ad annullare tre palle break e a tenersi il turno di battuta, ma sull'1-1 deve di nuovo salvarsi a causa di un rovescio largo, e lo fa con uno slice in formato ace.

