Kaufmann ha dormito a Villa Pamphili per 15 giorni con Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda La testimone | Era ubriaco lei terrorizzata

A Villa Pamphili, Kaufmann ha trascorso 15 giorni in compagnia di Anastasia Trofimova e della loro piccola Andromeda, mentre una testimone, visibilmente ubriaca, si aggirava terrorizzata. Mentre le indagini sul duplice omicidio si intensificano, viene fuori un dettaglio inquietante: Francis Kaufmann, l'uomo sotto accusa, dormiva...

Continuano le indagini sul duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia piccola, Andromeda. È stato scoperto che Francis Kaufmann, l'uomo accusato del delitto, dormiva. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - Kaufmann ha dormito a Villa Pamphili per 15 giorni con Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda. La testimone: «Era ubriaco, lei terrorizzata»

In questa notizia si parla di: trofimova - anastasia - figlia - andromeda

Villa Pamphili, le vittime sono Anastasia Trofimova e sua figlia Andromeda: la piccola aveva 11 mesi - Una tragica vicenda scuote Villa Pamphili, dove Anastasia Trofimova e la sua piccola di 11 mesi, Andromeda, sono state trovate vittime di un dramma sconvolgente.

Il 3 giungo Anastasia Trofimova, la ragazza di 28 anni trovata morta a Villa Pamphili il 7 giugno scorso a poca distanza dal corpo della figlia Andromeda, era ancora viva. Il dato emerge da un episodio avvenuto all'interno dello Starbucks di piazza San Silves Vai su Facebook

Francis #Kaufmann, il 46enne attualmente arrestato in Grecia e sospettato dell’omicidio della compagna russa Anastasia Trofimova e della figlia Andromeda, entrambe trovate cadavere a Villa Pamphilj, aveva ottenuto nel 2020 un tax credit di 863.595,90 euro Vai su X

Perché Francis Kaufmann ha ucciso Anastasia Trofimova e la piccola Andromeda: la rabbia per i progetti falliti; Villa Pamphili, una testimone dell'aggressione al bar: Kaufman gridava di non toccare sua figlia; Chi era Anastasia Trofimova, la donna trovata morta a Villa Pamphilj.

Kaufmann ha dormito a Villa Pamphili per 15 giorni con Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda. La testimone: «Era ubriaco, lei terrorizzata» - Continuano le indagini sul duplice omicidio di Anastasia Trofimova e della figlia piccola, Andromeda. Come scrive leggo.it

Villa Pamphili, una testimone dell’aggressione al bar: “Kaufman gridava di non toccare sua figlia” - Kaufman, accusato di aver ucciso Anastasia Trofimova e la figlia Andromeda a Villa Pamphilj, è stato aggredito in un bar qualche giorno prima del duplice ... Come scrive fanpage.it