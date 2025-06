Il Tar blocca impianto fotovoltaico su suolo agricolo a Orta di Atella

Un importante risultato per la salvaguardia del territorio a Orta di Atella: il Tar della Campania ha bloccato la costruzione di un impianto fotovoltaico su suolo agricolo, proteggendo l’ambiente e le risorse strategiche. La decisione, accolta con soddisfazione dalla Coldiretti di Caserta, segna un passo fondamentale nella difesa delle aree agricole. Un esempio concreto di come tutela e sviluppo possano andare di pari passo, mantenendo vivo il cuore del nostro patrimonio rurale.

ORTA DI ATELLA (CASERTA), 24 GIUGNO – Il Tar della Campania ha confermato lo stop alla costruzione dell’impianto fotovoltaico nel Comune di Orta di Atella, tutelando così il suolo agricolo a destinazione strategica. Lo rende noto la Federazione Provinciale della Coldiretti di Caserta, che esprime soddisfazione per l’ordinanza n.1386 del 23 giugno 2025. Il provvedimento conferma la sospensione già notificata all’ azienda Duferco Spa, dopo l’autorizzazione rilasciata in precedenza dal Comune. Il Tar ha stabilito che i lavori non potranno proseguire almeno fino alla definizione del giudizio di merito, fissato per il 26 marzo 2026. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Il Tar blocca impianto fotovoltaico su suolo agricolo a Orta di Atella

In questa notizia si parla di: blocca - impianto - fotovoltaico - suolo

Stop del giudice all'impianto fotovoltaico su suolo agricolo - Il ricorso riguardava l’autorizzazione concessa inizialmente dal Comune di Orta di Atella, suscitando un acceso dibattito tra tutela ambientale e sviluppo energetico.

Orta di Atella: il Tar conferma lo stop agli impianti fotovoltaici su suolo agricolo; Pomezia, nuovo impianto fotovoltaico da 10.000 pannelli: il Comune vuole bloccare le mega installazioni; Rinnovabili, Todde: La Sardegna non si farà più calpestare ma gestirà la propria transizione ecologica ed energetica.

Agricoltura: no reverse charge per impianti fotovoltaici - 156/E, ha escluso l’applicazione della regola di reverse charge per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel settore dell’agricoltura. Come scrive fiscoetasse.com

L’installazione dei pannelli in un impianto fotovoltaico - Questa soluzione è alla base dell’agrivoltaico (o agrifotovoltaico), che coniuga le esigenze di un impianto ... Riporta energmagazine.it