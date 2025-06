Cruz | Inter-River Plate? Lautaro Martinez ha ragione! Lui leader

Julio Cruz, leggenda dell’Inter e del River Plate, conosce bene il peso di due club storici pronti a sfidarsi nel prossimo Mondiale per Club. Con entusiasmo, l’ex attaccante argentino ha sottolineato l’importanza di questa sfida, lodando Lautaro Martinez come leader indiscusso della sua squadra. Per Cruz, Lautaro ha tutte le carte in regola per fare la differenza, dimostrando che il talento e la determinazione sono le chiavi del successo.

Julio Ricardo Cruz parla di Inter-River Plate, prossima sfida al Mondiale per Club. L'ex attaccante argentino stravede poi per Lautaro Martinez. DUE CLUB STORICI – Julio Cruz ha giocato sia per l'Inter che per il River Plate. Ecco cos'ha detto a Olé quando è uscito il sorteggio: « Ero felice perché sono due grandi club dove ho vissuto cose fantastiche e momenti indimenticabili. Al River Plate ho vinto il campionato per la prima volta quando sono arrivato dal Banfield, ed è stato qualcosa di unico per me perché, oltretutto, c'erano grandi giocatori in quella squadra; ci siamo divertiti e siamo persino scesi in campo pensando a quanti gol avremmo segnato.

