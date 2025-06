Segrega in casa la moglie incinta la picchia e tenta di strangolarla | arrestato 42enne a Caltanissetta

Una terribile vicenda scuote Caltanissetta, dove un uomo di 42 anni è stato arrestato per aver segregato, picchiato e tentato di strangolare la moglie incinta. La donna, trovata in stato di shock, ha rivelato anni di violenze e minacce che ora si conclude con il suo salvataggio in una casa protetta. Un episodio che evidenzia l'importanza di denunciare e intervenire contro ogni forma di abuso domestico.

