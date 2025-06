Diritto allo studio Lucchi Pd | Mentre la Regione investe il Governo taglia su personale e autonomie

Nel cuore del dibattito politico, la questione del diritto allo studio si fa sempre più urgente. Mentre la Regione Lucchi PD investe con convinzione nel futuro degli studenti, il Governo taglia risorse e autonomia, minando un pilastro fondamentale dell’educazione. Mercoledì, l’Aula si mobilita con l’approvazione degli “Indirizzi regionali per il Diritto allo Studio Scolastico 2025-2027” e un Ordine del Giorno che ribadisce con forza la posizione del Partito Democratico contro le politiche restrittive del Governo.

Scuola e Diritto allo Studio al centro del dibattito dell’Aula di mercoledì con l’approvazione degli “Indirizzi regionali per il Diritto allo Studio Scolastico 2025-2027” e di un Ordine del Giorno per ribadire con forza la contrarietà del Partito Democratico al decreto del Governo sul. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Diritto allo studio, Lucchi (Pd): "Mentre la Regione investe, il Governo taglia su personale e autonomie"

In questa notizia si parla di: diritto - studio - governo - lucchi

Sette milioni per i libri di testo, dieci per gli affitti universitari: il governo blinda il diritto allo studio ma stringe la morsa sui “fuoricorso” - Il governo dimostra impegno nel rafforzare il diritto allo studio con un investimento di 17 milioni di euro in tre anni, destinati a libri di testo e affitti universitari.

Domenica e lunedì si vota per cinque referendum. Eppure mai come stavolta il dibattito tra favorevoli e contrari – relegato tra i servizi minori su quasi tutte le tv – è stato oscurato da quello sull’astensione, come diritto equiparabile a quello del voto, con punte di Vai su Facebook

Diritto allo studio, Lucchi (Pd): Mentre la Regione investe, il Governo taglia su personale e autonomie; La Regione Emilia-Romagna conferma il proprio impegno per un dimensionamento scolastico equo e sostenibile; A Cagliari successo straordinario di Massimo Zedda. A Sassari vince Mascia.

Bernini, su diritto allo studio il Governo ha fatto tanto - Sul diritto allo studio il governo "ha già fatto tanto, ma non è mai abbastanza": lo ha detto la ministra dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini, a margine ... Segnala ansa.it

Meloni: borse di studio per studenti meritevoli. Bernini: diritto allo studio priorità del Governo - Alle parole della premier hanno fatto eco quelle del ministro dell'Università e Ricerca, Anna Maria Bernini: «Il diritto allo studio è una priorità di questo Governo. ilsole24ore.com scrive