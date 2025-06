Guida senza patente un' auto presa a noleggio e l' abbandona in mezzo a viale Marconi

Una vicenda che desta sconcerto quella di un uomo senza patente che ha preso a noleggio un’auto e, invece di rispettare le regole, l’ha abbandonata in mezzo a viale Marconi. La notte scorsa, i carabinieri del nucleo operativo dell’Eur hanno inseguito un veicolo che, non fermandosi all’alt, ha proseguito la fuga fino a via Cristoforo Colombo. Ecco cosa è successo e quali sono le implicazioni di un gesto così irresponsabile.

Ha guidato un'auto a noleggio, pur non avendo la patente, e l'ha abbandonata in strada. Nella notte, in via Cristoforo Colombo, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia dell'Eur hanno intimato l'alt a un'auto che non si è fermata ed ha proseguito la marcia fino a viale Guglielmo Marconi.

