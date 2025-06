Polizia ecco i neo dirigenti dei commissariati di Sciacca e Palma | Territori importanti a cui serviva una guida

In un momento di grande rinnovamento, la Polizia di Stato rafforza la sua presenza strategica in provincia di Agrigento con la nomina di due giovani e talentuosi leader: il vice questore Damiano Lupo e il commissario Beatrice Pennisi. Questi nuovi dirigenti portano con sé entusiasmo e competenza, pronti a guidare con determinazione i commissariati di Sciacca e Palma. La loro assunzione rappresenta un passo fondamentale per garantire sicurezza e vicinanza alle comunità locali, consolidando un impegno costante per il territorio.

Due nuovi funzionari della polizia di Stato alla guida di altrettanti commissariati strategici per la provincia di Agrigento sono stati presentati in mattinata nella sala San Michele Arcangelo della Questura di Agrigento, si tratta del vice questore Damiano Lupo e del commissario Beatrice Pennisi.

Per il vice questore Lupo, di origini siracusane e proveniente dalla Dia di Trapani, si stratta di un ritorno nella città delle Terme dove in passato aveva diretto il commissariato.

