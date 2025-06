L’economista Emanuele Felice | Il capitalismo neoliberale è responsabile anche del collasso ecologico

L’economista Emanuele Felice sferza il capitalismo neoliberale, evidenziando come questo sistema abbia fallito nel garantire crescita e benessere, contribuendo invece al collasso ecologico e alimentando derive reazionarie e autoritarie. Il suo nuovo libro, "Manifesto per un’altra economia e un’altra...", si propone come una chiamata urgente a ripensare le nostre fondamenta economiche e sociali, orientandoci verso un futuro più equo e sostenibile. È tempo di cambiare rotta, prima che sia troppo tardi.

Non solo non ha portato vera crescita e benessere, mentre ha distrutto il clima e l’ambiente, ma, oggi è evidente, il capitalismo neoliberale privo di regole non ha giovato alla causa democratica. Anzi, ha facilitato l’avvento di regimi reazionari e perfino fascisti, come è sotto gli occhi di tutti in queste settimane. È l’accusa netta e forte contenuta nel libro dell’economista Emanuele Felice, Manifesto per un’altra economia e un’altra politica (Feltrinelli), professore ordinario di Storia economica presso lo IULM di Milano. “Altro che migliore dei mondi possibili”, afferma, “questo modello ha provocato la crescita incontrollata delle diseguaglianze, portando alla crisi delle nostre democrazie, e ha determinato un collasso ecologico e un amento della conflittualità che rischiano di condurci all’autodistruzione”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’economista Emanuele Felice: “Il capitalismo neoliberale è responsabile anche del collasso ecologico”

