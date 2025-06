Cina | Tianjin si illumina per Summer Davos Forum

Tianjin brilla sotto i riflettori del Summer Davos Forum 2025, un evento internazionale che mette in mostra l'innovazione e la crescita della Cina. Dall’illuminazione mozzafiato alle keynote di alto livello, la città si trasforma in un palcoscenico globale per scoprire le tendenze più innovative del futuro. Non perdere l’opportunità di immergerti in questa grande vetrina di idee e progetti all’avanguardia. Per il video completo, visita il link fornito.

Tianjin, in Cina, si accende per il Summer Davos Forum 2025, in corso da oggi 24 giugno fino al 26. – Per visualizzare il video si prega di visitare l’indirizzo: https:www.agenzianova.coma630283163028312025-06-24cina-tianjin-si-illumina-per-summer-davos-forum Agenzia Xinhua. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Cina: Tianjin si illumina per Summer Davos Forum

In questa notizia si parla di: cina - tianjin - summer - davos

Cina: Maratona della Grande Muraglia a Tianjin - Il 17 maggio 2025, Tianjin ospiterĂ la Maratona della Grande Muraglia, un evento straordinario che attirerĂ corridori da tutto il mondo.

“Nuovi Campioni”: l’appuntamento cinese del World Economic Forum che nessuno conosce; Wef e Cina in sintonia perfetta. Schwab loda gli sforzi del partito comunista; Arabia Saudita-Cina: una nuova via al multipolarismo in Medio Oriente.

FOCUS CINITALIA – Al Forum estivo di Davos si parla di sviluppo e di cooperazione - Qual è il significato del Summer Davos Forum per il mondo e la Cina? Da milanofinanza.it

WEF, VALENTINI (MIMIT) IN CINA PER LA "DAVOS ESTIVA" (1) - Il vice ministro delle Imprese e del Made in Italy è in missione in Cina, per partecipare a Tianjin all'"Annual Meeting of the New Champions 2025" del World Economic Forum. Lo riporta 9colonne.it