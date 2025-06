Migliaia di bambini a rischio perché a Gaza manca l’acqua

migliorare la vita di milioni di persone, e non distruggere il loro diritto più fondamentale. In un mondo che spesso dimentica il valore dell’umanità, è fondamentale ricordare che l’acqua è un elemento di vita, non uno strumento di potere. Solo attraverso azioni concrete e solidarietà possiamo sperare di restituire speranza a chi rischia di perdere tutto, anche la propria stessa esistenza.

Gaza diventa un deserto per volontà umana. La distruzione volontaria delle fonti d’acqua rivela una logica che trasforma il vivente in astrazione, il bisogno fisiologico in strumento di controllo. L’acqua cessa di essere elemento primordiale per divenire merce politica, negata o concessa secondo calcoli che nulla riconoscono della sete dei corpi. Le condutture vuote mostrano come la conoscenza pratica, da mezzo di civilizzazione, possa rovesciarsi in dispositivo di oppressione. Gli ultimi rapporti dell’UNICEF svelano una precisa architettura del soffrire. Bambini che bevono liquido contaminato, madri che contano gocce invece di nutrire, infermieri che lavano le ferite con soluzioni saline improvvisate. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Migliaia di bambini a rischio perché a Gaza manca l’acqua

A Gaza, il collasso del sistema idrico minaccia migliaia di bambini: solo il 40% degli impianti funziona e manca il carburante per produrre acqua potabile L'UNICEF avverte: senza interventi urgenti, i più piccoli rischiano di morire di sete

A Gaza migliaia di bambini rischiano di morire di sete mentre il sistema idrico collassa: l'allarme UNICEF; Oltre un milione di bambini nella Striscia di Gaza privati di aiuti salvavita da oltre un mese; Da due mesi a Gaza non entrano cibo, acqua, medicine. E i bambini della Striscia sono allo stremo.

