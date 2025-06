Ederson l’Atalanta è chiara | non vendere il centrocampista brasiliano Trattative? Solo se arrivasse quella cifra

Ederson, il talento brasiliano dell'Atalanta, continua a far parlare di sé. Nonostante le numerose sirene di mercato, i nerazzurri sono decisi a mantenere il centrocampista, a meno che non arrivi un'offerta irrinunciabile di 23,2 milioni di euro. La strategia della società è chiara: valorizzare il giocatore senza cedere alle tentazioni di una trattativa che potrebbe indebolire la squadra. La situazione rimane in evoluzione, ma la volontà è ferma.

