Passeggiate sotto le stelle con ' Mura di Pisa by night'

L'estate si fa sentire, e cosa c'è di meglio che vivere Pisa sotto un'altra luce? Le Mura di Pisa by Night offrono un'esperienza unica: passeggiate serali tra le stelle, tra panorami mozzafiato e il fascino storico della città. Un’occasione imperdibile per scoprire Pisa da una prospettiva diversa, respirando l’atmosfera magica delle sere estive. Preparati a lasciarti incantare: l’avventura ti aspetta proprio dietro l’angolo!

