Venerdì Piacentini la Galleria Ricci Oddi aperta fino a mezzanotte

Venerdì 27 giugno, Piacentini e visitatori hanno un motivo in più per festeggiare: la Galleria Ricci Oddi rimarrà aperta fino a mezzanotte, offrendo un’occasione unica di immergersi nell'arte senza limiti di orario. Dalle 9,30 alle 24, potrete esplorare la mostra "Da Ghiglia a Morandi", una riflessione affascinante sul Novecento artistico. Non perdete questa serata speciale, perché l’arte è ancora più coinvolgente sotto le luci della sera!

In occasione dei Venerdì Piacentini del 27 giugno, la Galleria d'Arte Moderna Ricci Oddi sarà aperta con orario continuato dalle ore 9,30 alle 24 (ultimo ingresso ore 23,30). Sarà possibile visitare anche in orario serale la mostra "Da Ghiglia a Morandi. Ripensare Fattori nel Novecento"

