Il mercato non si ferma | la bresciana Laura Gatti approda in granata

Il mercato non si ferma, e Salerno Basket ’92 continua a sorprendere: la squadra salernitana accoglie con entusiasmo Laura Gatti, giovane stella della pallacanestro italiana. La bresciana, classe 2001 e alta 184 cm, porta in dote grinta, talento e versatilità, elementi chiave per il prestigioso roster che si prepara ad affrontare la Serie A2 femminile 2025/26. Con questa mossa, il club si conferma protagonista di un rinnovamento ambizioso e di alta qualità, pronto a puntare in alto.

Tempo di lettura: 3 minuti Continua il processo di rinnovamento del roster che affronterà il campionato di Serie A2 femminile 202526. Salerno Basket ’92 attivissima: il sodalizio caro al presidente Angela Somma mette a segno un colpo importante in vista della prossima stagione con l’ingaggio di Laura Gatti, bresciana classe 2001, 184 centimetri di grinta e talento. Ala forte con licenza di colpire anche dalla media distanza, Gatti è una giocatrice duttile, capace di lavorare sia sotto canestro che fronte a canestro. Un innesto prezioso per rinforzare la batteria delle lunghe a disposizione di coach Nardone. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il mercato non si ferma: la bresciana Laura Gatti approda in granata

