Caserta Di Costanzo | Voto utile per una Provincia forte

a passione e competenza, si propone come il voto utile per una Caserta più forte e autorevole. Gli incontri con i sindaci e i consiglieri stanno rafforzando un’alleanza di intenti, volta a costruire un futuro di sviluppo e coesione. È il momento di scegliere un leader che sappia ascoltare, agire e rappresentare al meglio gli interessi della nostra provincia. Per una Caserta che riparte, il vostro voto conta più che mai.

Tempo di lettura: 2 minuti Continuano senza sosta gli incontri di Angelo Di Costanzo con i sindaci e i consiglieri dei comuni della provincia di Caserta. La proposta trasversale del candidato del centrodestra, che punta al ritorno per una provincia più forte e autorevole, sta raccogliendo un entusiasmo crescente tra gli amministratori locali. Di Costanzo, con la consapevolezza di dover essere coadiuvato da amministratori che hanno già dimostrato le loro capacità nei propri Comuni, si propone come il candidato ideale per guidare la provincia verso una nuova stagione di sviluppo, competenza e programmazione. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Caserta, Di Costanzo: “Voto utile per una Provincia forte”

Caserta, Noi Moderati: “Alla Provincia candidatura Di Costanzo” - Nos Moderati propone Angelo Di Costanzo, già presidente della Provincia di Caserta e attuale sindaco di Alvignano, come candidato alle prossime elezioni provinciali di Caserta.

