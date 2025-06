Le sfide della deterrenza atlantica nell’era della velocità Il dialogo Cavo Dragone-Vandier

L'era della velocità e delle sfide geopolitiche richiede una deterrenza atlantica sempre più efficace e adattiva. In occasione del Nato Public Forum all’Aja, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone e l’ammiraglio Pierre Vandier hanno affrontato le più pressanti questioni che plasmeranno il futuro dell’Alleanza, dall’esperienza in Ucraina ai nuovi obiettivi di spesa. Un dibattito cruciale per assicurare la sicurezza collettiva nel mondo contemporaneo.

In occasione del Nato Public Forum organizzato all’Aja in concomitanza con il vertice dei capi di Stato e di governo dell’Alleanza, l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato militare della Nato, e l’ammiraglio Pierre Vandier, supreme allied commander transformation, hanno discusso sulle sfide e le opportunità che l’Alleanza si trova davanti, dalle lezioni operative apprese in Ucraina al delicato tema dei nuovi target di spesa che verranno discussi dai leader atlantici. Mentre le minacce si moltiplicano e accelerano, l’Alleanza deve fare i conti con decenni di sottoinvestimenti, lentezze strutturali e un debito industriale che oggi rappresenta una vulnerabilità strategica. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Le sfide della deterrenza atlantica nell’era della velocità. Il dialogo Cavo Dragone-Vandier

