Borsa | Europa brillante dopo tregua Iran-Israele Milano +1,5%

Le borse europee brillano dopo la tregua temporanea tra Iran e Israele, alimentando ottimismo sui mercati. Con Francoforte in testa, seguita da Milano e Madrid, i listini mostrano segnali di ripresa incoraggianti, sostenuti anche dagli indici Ifo tedeschi superiori alle aspettative. I futures negli USA si mantengono positivi in attesa dei dati immobiliari e delle dichiarazioni dei vertici della Fed. La settimana sembra animata da segnali di stabilità e opportunità .

Si confermano brillanti le principali Borse per effetto della tregua temporanea tra Iran e Israele e dopo gli indici Ifo sulla fiducia delle imprese in Germania migliori delle stime. La migliore è Francoforte (+1,7%), seguita da Milano (+1,5%), Madrid (+1,45%), Parigi (+1,15%) e Londra (+0,3%). Positivi i futures Usa. In arrivo nel pomeriggio i prezzi delle case americane, gli indici della Fed di Richmond e gli interventi dei presidenti della Bce Christine Lagarde e della Fed Jerome Powell. In forte calo il greggio (Wti -3,6% a 66,06 dollari al barile) e il gas (-10,83% a 36,1 euro al MWh). Più cauto l'oro (-0,1% a 3. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Borsa: Europa brillante dopo tregua Iran-Israele, Milano +1,5%

Translate post€Iran nega di avere lanciato missili su #Israele.La tregua annunciata da #Trump è fragilissima Vai su X

Tre israeliani sono rimasti uccisi nell'attacco missilistico iraniano su Beer Sheva, nel sud di Israele, poche ore dopo l'annuncio del cessate il fuoco da parte di Donald Trump. Lo riporta il sito di Haaretz, mentre le sirene hanno risuonato in gran parte del centro Vai su Facebook

