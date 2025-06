Alcaraz mette la racchetta in mano ad Alonso | Sarebbe un ottimo compagno di doppio

Immagina l’unione tra la potenza del tennis e l’adrenalina della Formula 1: Alcaraz, il numero 2 al mondo, ha recentemente messo la racchetta in mano ad Alonso, sottolineando quanto la collaborazione e il lavoro di squadra siano fondamentali in ogni sport. Un connubio che promette grandi sorprese, dimostrando come talento e sinergia possano fare la differenza anche oltre i campi di gioco. E questa è solo l’inizio di una nuova avventura...

Il numero 2 del mondo esalta le doti tennistiche del pilota dell'Aston Martin: "Ammiro la Formula 1 perché dietro ai risultati c’è un lavoro di squadra". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Alcaraz mette la racchetta in mano ad Alonso: "Sarebbe un ottimo compagno di doppio"

In questa notizia si parla di: alcaraz - mette - racchetta - mano

Ambesi rasserena: “Nessun tarlo Alcaraz, Sinner impara dalle sconfitte. Non capisco chi mette in discussione il suo essere n.1” - Massimiliano Ambesi commenta gli ultimi Internazionali d’Italia, sottolineando la serenità di Alcaraz e il percorso di Sinner, che impara dalle sconfitte senza perdere fiducia.

ALCARAZ, RIMONTA EPICA: CARLOS VINCE IL ROLAND GARROS AL QUINTO SET. SINNER, CHE PECCATO ?Una maratona infinita quella tra Sinner e Alcaraz: il tennista azzurro vince i primi due set, ma lo spagnolo non molla e mette a segno una r Vai su Facebook

Alcaraz mette la racchetta in mano ad Alonso: Sarebbe un ottimo compagno di doppio; Alcaraz vince il Roland Garros al super tie-break con Sinner dopo 5 ore e 29 di tennis spettacolare; [VIDEO] Il meraviglioso fair play di Carlos Alcaraz al Roland Garros ci fa capire come la bellezza del Tennis sia nelle sue mani.

Sinner e la canzone con Bocelli, Alcaraz: «Io canto solo sotto la doccia» - Carlos Alcaraz continua a brillare con la racchetta in mano, ma quando si parla di microfoni... Da msn.com

Alcaraz rivela: “Ho ricevuto tanto odio, me ne sono andato a Cancun. Dicevano: ma che gli succede?” - Alcaraz spiega come una vacanza in famiglia dopo la sconfitta di Miami lo abbia aiutato a ritrovare motivazione, concentrazione e nuovi successi: da Cancun ... fanpage.it scrive