Nautica | lo Yacht Club di Monaco riceve accreditamento RYA

Un traguardo straordinario per lo Yacht Club di Monaco: il prestigioso riconoscimento da parte della RYA, la Royal Yachting Association, conferma l’eccellenza della sua formazione e delle sue attività sportive. Attraverso La Belle Classe Academy, il club si conferma come polo di riferimento internazionale, offrendo opportunità di crescita e competenza nel mondo nautico. È un segnale chiaro: il Monaco Yacht Club si afferma sempre di più come leadership globale nel settore marittimo.

Importante riconoscimento per lo Yacht Club di Monaco: attraverso il suo centro di formazione La Belle Classe Academy e la sua sezione sportiva, come annunciato dal presidente, sua altezza reale il principe Alberto II, il club ha ricevuto l’accreditamento da parte della RYA (Royal Yachting Association), punto di riferimento mondiale nella formazione nautica e degli sport acquatici, posizionandosi tra le istituzioni di eccellenza al servizio dei professionisti della nautica e della vela. Il YCM eroga i corsi Powerboat Level I & II da marzo 2024 e ha ora ampliato la sua offerta includendo i corsi RYA Dinghy Sailing e Personal Watercraft. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Nautica: lo Yacht Club di Monaco riceve accreditamento RYA

In questa notizia si parla di: nautica - club - monaco - accreditamento

