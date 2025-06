Lo sportello della multiutility cambia sede | l' orario di apertura sarà su tre giorni

A partire da venerdì 27 giugno, lo sportello clienti del Gruppo Hera a Codigoro si trasferisce in una nuova location più moderna e confortevole. La nuova sede, al civico 2 di via Sacco e Vanzetti, garantirà un servizio ancora più efficiente e di qualità. Per assistere al meglio i cittadini, l’orario di apertura sarà ridotto a tre giorni alla settimana, con modifiche già in vigore dal martedì 24 giugno. Un cambiamento pensato per migliorare la vostra esperienza, restando sempre al vostro fianco.

Dalla giornata di venerdì 27 giugno lo sportello clienti del Gruppo Hera, a Codigoro, cambierà sede. Dall'attuale ubicazione nel Municipio, in piazza Matteotti 60, si sposterà infatti in un nuovo locale ristrutturato, che si trova al civico 2 di via Sacco e Vanzetti. Nella giornata di martedì 24. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Lo sportello della multiutility cambia sede: l'orario di apertura sarà su tre giorni

In questa notizia si parla di: sportello - sede - multiutility - cambia

Con l’ok definitivo al dl Elezioni i fuori sede nel 2025 votano ai referendum: cosa cambia e come fare domanda - Con l'approvazione definitiva del decreto Elezioni, nel 2025 i fuori sede potranno votare ai referendum, anche se lontani dal comune di residenza.

Lo sportello della multiutility cambia sede: l'orario di apertura sarà su tre giorni; Sportello comune per semplificare la vita ai cittadini. Alia Multiutility e Estra uniscono le forze nel nuovo store per le pratiche di rifiuti, luce e gas; Dal 17 marzo lo sportello di Alia Multiutility in via Paronese cambia orario. I sacchetti? Anche dal tabaccaio.

Equitalia, lo sportello cambia sede. Più servizi per cittadini e imprese - Da lunedì 14 marzo cambia sede lo sportello di Equitalia a Firenze, che sarà trasferito da via Baracca 134/A a via R. Da lanazione.it

Lo Sportello famiglia ha cambiato sede: infatti si è trasferito - Lo Sportello famiglia ha cambiato sede: infatti si è trasferito da viale Zancanaro e ora è operativo nella sede comunale di piazza Manin, accanto all'Ufficio relazioni con il pubblico- ilgazzettino.it scrive