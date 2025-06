Protesi d’anca interventi in crescita anche tra i pazienti più giovani

L’intervento di protesi d’anca sta vivendo un vero e proprio boom in Italia, con circa 100 mila interventi all’anno. Un trend in crescita del 5% annuo che coinvolge sempre più giovani, grazie anche all’ampliamento delle indicazioni chirurgiche. Questa evoluzione rappresenta un passo avanti nella qualità di vita dei pazienti, offrendo soluzioni innovative e personalizzate. Un cambiamento che promette di rivoluzionare la gestione delle patologie articolari e non solo.

ROMA (ITALPRESS) – In Italia ogni anno si effettuano circa 100 mila interventi di protesi d’anca, soprattutto quando l’articolazione è gravemente compromessa dall’artrosi oppure in seguito a frattura del collo o del femore: l’intervento è in crescita del 5% circa all’anno, una variazione legata sia all’invecchiamento della popolazione sia all’ampliamento delle indicazioni chirurgiche nei pazienti più giovani; circa 20 mila protesi infatti vengono impiantate in persone sotto i 65 anni e 5 mila in pazienti con meno di 50 anni. Il recupero dopo l’intervento varia in base a diversi fattori tra cui l’età, la condizione fisica e la tecnica utilizzata: la maggior parte delle persone operate riprende le normali attività entro 6-12 settimane, dopo una riabilitazione che comprende la mobilizzazione dopo 24 ore e percorsi di fisioterapia. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

