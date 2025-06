Canone tv in bolletta sguardo al calendario per evitare l’addebito

Se vuoi evitare sorprese sulla bolletta, è fondamentale tenere d’occhio il calendario del canone TV. La comunicazione di non detenzione inviata entro il 30 giugno avrà effetto solo per il secondo semestre 2025, mentre dal 1° luglio partiranno le nuove comunicazioni per il 2026. Rimanere aggiornati ti permette di gestire al meglio le scadenze e evitare addebiti indesiderati. Ecco tutto quello che devi sapere per navigare senza stress nelle procedure burocratiche.

La comunicazione di non detenzione del televisore inviata fino al 30 giugno ha effetti per il secondo semestre 2025. Dal 1° luglio al via le comunicazioni per il 2026. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

