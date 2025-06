Stop del giudice all' impianto fotovoltaico su suolo agricolo

Il ricorso riguardava l’autorizzazione concessa inizialmente dal Comune di Orta di Atella, suscitando un acceso dibattito tra tutela ambientale e sviluppo energetico. La recente decisione del TAR Campania rappresenta un importante precedente, sottolineando come le normative possano influenzare progetti di energie rinnovabili su terreni agricoli. Questa sentenza apre nuove riflessioni sulla compatibilità tra innovazione e rispetto delle risorse agricole.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania ha emesso un’ordinanza che ferma la costruzione di un impianto fotovoltaico su suolo agricolo ad Orta di Atella, accogliendo le istanze presentate da Coldiretti Caserta. Il ricorso riguardava l’autorizzazione concessa inizialmente dal Comune di. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Stop del giudice all'impianto fotovoltaico su suolo agricolo

In questa notizia si parla di: impianto - fotovoltaico - suolo - agricolo

Incendio in un capannone agricolo a Marsciano: coinvolto impianto fotovoltaico, nessun ferito - Oggi a Marsciano, un incendio ha interessato un capannone agricolo con impianto fotovoltaico, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

VENETO INDIETRO SUL FOTOVOLTAICO, MA IL GOVERNO PENSA AL NUCLEARE In Italia paghiamo l’energia elettrica tra le più care d’Europa: nel primo quadrimestre 2025 abbiamo toccato i 136,2 euro per megawattora, un record negativo. I dati dell'Age Vai su Facebook

Stop del giudice all'impianto fotovoltaico su suolo agricolo; Orta di Atella. La sentenza: ‘no’ all’impianto fotovoltaico su suolo agricolo; Orta di Atella: il Tar conferma lo stop agli impianti fotovoltaici su suolo agricolo.

Orta di Atella: il Tar conferma lo stop agli impianti fotovoltaici su suolo agricolo - Scopri tutti i dettagli riguardo Orta di Atella: il Tar conferma lo stop agli impianti fotovoltaici su suolo agricolo . Si legge su casertaweb.com

Agricoltura: no reverse charge per impianti fotovoltaici - 156/E, ha escluso l’applicazione della regola di reverse charge per la realizzazione di un impianto fotovoltaico nel settore dell’agricoltura. Secondo fiscoetasse.com