Luca Canfora per il costumista di Paolo Sorrentino scatta l' ipotesi di omicidio

Nuovi dettagli emergono sulla tragica scomparsa di Luca Canfora, il talentuoso costumista di Paolo Sorrentino, morto in circostanze misteriose nel settembre 2023. L’ipotesi di omicidio si fa sempre più concreta, sollevando interrogativi e accendendo i riflettori su un caso che tiene col fiato sospeso l’intera comunità artistica. La verità potrebbe essere più vicina di quanto si immagini, ma sarà necessario attendere ulteriori sviluppi delle indagini.

