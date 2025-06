Moto gp Assen | circuito precedenti e orari tv

L’emozione del MotoGP si trasferisce ora ad Assen, il celebre circuito olandese, teatro di sfide epiche e sorprese emozionanti. Dopo il trionfo del Mugello, il campionato 2025 si avvicina a un punto di svolta decisivo: scopri i precedenti di questa pista, le strategie dei piloti e gli orari TV per non perdere neanche un attimo di questa corsa infuocata. La battaglia è ancora aperta, ma l’adrenalina promette di farla da padrona.

Bologna, 24 giugno 2025 – Il tris del Mugello ha mandato un segnale chiaro a tutti: il mondiale 2025 è nelle grinfie di Marc Marquez. Aveva vinto una sola volta in top class undici anni fa, ma ha dominato con pole, sprint e gara, mettendo Pecco Bagnaia in un angolo e a 110 punti di ritardo. E’ mono-Marquez, considerando pure Alex che continua ad arrivare secondo. Insomma, non c’è margine per ribaltare una gerarchia consolidata, netta, inequivocabile. Pecco aveva vinto gli ultimi tre gp sul tracciato toscano, ma ha dovuto ancora una volta inchinarsi in un 2025 oltremodo difficile e senza soluzione per una Desmosedici che non sente sua. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net