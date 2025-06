Motogp Marquez ringrazia Tardozzi | Difende i piloti Ducati

Marc Marquez ringrazia pubblicamente Davide Tardozzi per il suo supporto e difende i piloti Ducati dai fischi del Mugello. In un gesto di riconoscimento, il campione spagnolo sottolinea quanto sia importante avere alle spalle una squadra forte e unita, pronti a tutelare la passione e l’impegno di tutti i protagonisti di questa affascinante MotoGP. Un messaggio che rafforza il rispetto reciproco tra team e piloti nel mondo delle corse motociclistiche.

Roma, 24 giu. (askanews) – “I fischi sono qualcosa che non possiamo controllare, che non posso controllare, ma apprezzo e ringrazio Davide Tardozzi per il suo gesto. Lui, alla fine, in questo caso sta difendendo me, ma sta difendendo anche i piloti Ducati”. Dopo i fischi ricevuti al Mugello, Marc Marquez torna sull’accaduto coinvolgendo nella discussione anche Davide Tardozzi. Il direttore sportivo, ai fischi in direzione dello spagnolo della Ducati nella SR, si era molto arrabbiato urlando ai fan di fare silenzio. “Zitti, state zitti. È rosso”, gridò Tardozzi, mostrando la maglia con i colori sociali della Casa di Borgo Panigale. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: tardozzi - marquez - piloti - ducati

