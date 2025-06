Un' antica dimora privata che è anche uno scrigno d' arte | apertura straordinaria per Palazzo Guerrini Bratti

Un’antica dimora privata si trasforma in un affascinante scrigno d’arte, aprendo le sue porte in via straordinaria per la festa di San Giovanni. Palazzo Guerrini Bratti, recentemente passato di proprietà dopo lunghe vicissitudini giudiziarie, si prepara a rinascere grazie all’intervento di restauro di Andrea Pedrini. Un’occasione unica per immergersi in un patrimonio storico e artistico che merita di essere riscoperto e valorizzato.

E' stato aperto al pubblico, in via stroardinaria per la festa di San Giovanni, Palazzo Guerrini Bratti che di recente ha cambiato proprietà dopo una lunga diatriba giudiziaria. Il nuovo proprietario Andrea Pedrini partirà con un restauro. Palazzo Guerrini Bratti è un edificio monumentale.

