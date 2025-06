Preparati a lasciarti trasportare da un’esperienza sensoriale unica: Flux, la nuova drink list del Drink Kong di Roma, ti invita a immergerti in un mondo di vibrazioni e innovazione. Con 29 creazioni inedite e due classici intramontabili, questa selezione è un viaggio tra l’arte del cocktail e le emozioni più profonde. Pronto a scoprire cosa significa vivere il gusto al massimo? La serata ti sorprenderà.

Immagina di entrare in un cocktail bar dove ogni drink è un’onda che ti attraversa. Niente rumore, niente eccessi: solo vibrazioni. Questa è l’anima di Flux, la nuova drink list del Drink Kong di Roma – uno dei bar più innovativi al mondo, al 33° posto nella classifica The World’s 50 Best Bars e primo in Italia. Con 29 cocktail inediti (più due classici intramontabili, Canova e Gaijin ), Flux è la quarta lista nella storia del bar nato nel 2018 per volontà di Patrick Pistolesi e soci. Ma è anche qualcosa di più: un esercizio di sottrazione. Un manifesto di maturità. “ Substract, nothing is everything “. 🔗 Leggi su Funweek.it