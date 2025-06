Hai 12 ore o ti mando all' inferno come i tuoi colleghi | la telefonata del Mossad

Immagina di ricevere una telefonata che potrebbe cambiare il corso della storia: un messaggio diretto di un agente del Mossad, con un avvertimento urgente e drammatico. In sole tre minuti, si svelano tensioni, intrighi e decisioni cruciali che potrebbero scatenare un conflitto senza precedenti. Questa esclusiva del Washington Post ci guida attraverso le prime ore di un attacco imminente all'Iran, rivelando i retroscena di un’operazione segreta al limite tra vita e morte.

La telefonata dell'agente del Mossad, il controspionaggio israeliano, dura circa tre minuti. Parla quasi solo lo 007. E avvisa un alto comandante iraniano membro dei Guardiani della Rivoluzione: ha poche ore di tempo per fuggire con la famiglia. Un'esclusiva del Washington Post racconta le prime ore dell'attacco all'Iran del 13 giugno. L'agente segreto di Israele si esprime in farsi, con voce ferma e camuffata. "Chiamo da un Paese che due ore fa ha mandato all'inferno, uno dopo l'altro, Salami, Bagheri e Shamkhani. Hai 12 ore per andartene con tua moglie e tuo figlio, altrimenti sarai il prossimo della lista". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - "Hai 12 ore o ti mando all'inferno come i tuoi colleghi": la telefonata del Mossad

