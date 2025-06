Commissione regione Abruzzo dice no al gasdotto della Snam

L'Abruzzo dice basta al gasdotto Snam, un segnale forte di tutela ambientale e volontà di preservare il territorio. La Commissione Ambiente del Consiglio regionale, unita all’unanimità, ha approvato una risoluzione che ribadisce il no a questa opera, scommettendo su uno sviluppo sostenibile e rispettoso delle comunità locali. È un passo importante verso un futuro più verde e consapevole, ma ora la sfida è mantenere queste posizioni nel tempo.

L'Abruzzo, governato dal centrodestra, dice 'no' alla realizzazione del gasdotto Snam che dalla Puglia, passando per la provincia dell'Aquila, arriva in Emilia Romagna: la Commissione Ambiente del Consiglio regionale abruzzese ha approvato all'unanimità una risoluzione presentata dal consigliere di opposizione il dem Pierpaolo Pietrucci, nella quale, tra le altre cose, si impegna i vertici dell'Esecutivo regionale a "sostenere in tutte le sedi istituzionali, la posizione di assoluta contrarietà della Regione Abruzzo al progetto ' Linea Adriatica '".

