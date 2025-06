Rinuncia all’udienza del Riesame il killer delle prostitute resta in carcere

In un'ennesima svolta nel caso del killer delle prostitute, Vasile Frumuzache ha deciso di rinunciare all'udienza davanti al tribunale del Riesame, confermando così la sua permanenza in carcere. La sua scelta, supportata dal difensore Diego Capano, lascia poche speranze di un possibile alleggerimento della pena. La vicenda continua a scuotere l’opinione pubblica, mentre si attende con ansia una svolta definitiva sul destino dell’indagine.

Montecatini Terme, 24 giugno 2025 – Rinuncia all'udienza davanti al tribunale del Riesame Vasile Frumuzache, la guardia giurata 32enne reo confesso degli omicidi delle escort, sue connazionali romene, Maria Denisa Adas, 30 anni e Ana Maria Andrei, 27 anni, la prima scomparsa da Prato a maggio, l'altra da Montecatini Terme (Pistoia) nel 2024, entrambe da lui uccise facendone sparire i cadaveri. L'avvocato Diego Capano, difensore del vigilante, aveva presentato ricorso contro la misura di custodia in carcere ma nella mattinata di oggi 24 giugno, data di udienza, la difesa ha rinunciato a portare avanti il ricorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rinuncia all’udienza del Riesame, il killer delle prostitute resta in carcere

In questa notizia si parla di: udienza - riesame - rinuncia - killer

Uno dei killer della strage di Monreale ricorre al Riesame, un altro rinuncia e resta in carcere - Due indagati per la strage di Monreale si attivano presso il tribunale del Riesame: Salvatore Calvaruso presenta il ricorso, mentre Samuel Acquisto decide di rinunciarvi e rimane in carcere.

Rinuncia all’udienza del Riesame, il killer delle prostitute resta in carcere; Killer di Denisa, difesa rinuncia al tribunale del riesame; Uno degli indagati per la strage di Monreale ricorre al Riesame, un altro rinuncia e resta in carcere.

Violenza di gruppo:oggi Riesame indagato, legale rinuncia - Si è svolta davanti al tribunale del Riesame l'udienza sulla richiesta di scarcerazione ... Da ansa.it

Uno degli indagati per la strage di Monreale ricorre al Riesame, un altro rinuncia e resta in carcere - Salvatore Calvaruso ricorre al tribunale del Riesame, mentre Samuel Acquisto ci rinuncia. Lo riporta palermotoday.it