Sicurezza prevista la rimozione di alcuni alberi e arbusti in città | l' elenco delle vie

Per tutelare la pubblica sicurezza e garantire un ambiente più sicuro per famiglie e bambini, Ferrara Tua ha programmato nei prossimi giorni la rimozione di alcuni alberi e arbusti nelle vie cittadine. Queste operazioni, fondamentali per prevenire eventuali rischi, coinvolgono essenze che hanno evidenziato problematiche di stabilità o salute. La sicurezza prima di tutto: lavoriamo insieme per una città più verde, sicura e vivibile per tutti.

Per garantire la pubblica incolumità e in particolare la fruizione sicura di aree verdi e parchi cittadini frequentati da bambini e famiglie, Ferrara Tua eseguirà nei prossimi giorni alcuni abbattimenti di alberi e arbusti che hanno evidenziato problematiche. Si tratta di essenze completamente.

