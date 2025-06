Kaufmann dormì a Villa Pamphili per 15 giorni con Anastasia e la piccola prima del duplice omicidio

Nel cuore della tranquilla Villa Pamphili, Kaufmann si rifugiò nella dimora dorm236 con Anastasia e la piccola, prima di un tragico duplice omicidio. Le indagini rivelano che la morte della donna si colloca tra il 3 e il 4 giugno, secondo i tabulati telefonici del californiano. Un quadro inquietante emerge: la piccola strangolata, la madre ipoteticamente soffocata. Un mistero che scuote l'intera comunità, lasciando domande senza risposta.

