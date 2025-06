Fitbit per Android | lo smartphone vi avviserà quando lo smartwatch o il tracker è completamente carico

Se sei un appassionato di tecnologia e desideri tenere sotto controllo la carica dei tuoi dispositivi Fitbit, ottime notizie arrivano da Android! La prossima aggiornamento dell'app Fitbit per Android introdurrà una funzione rivoluzionaria: ricevere una notifica sullo smartphone quando il tuo smartwatch o tracker è completamente carico. Immagina di non dover più controllare manualmente il livello di batteria, risparmiando tempo e rendendo la tua esperienza più smart che mai.

Fitbit per Android si prepara a introdurre la tanto attesa notifica che avvisa quando il Pixel Watch o tracker è completamente carico.

