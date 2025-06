Sardegna | rissa tra lo sposo e la suocera lui viene arrestato e il matrimonio salta

Una festa pre-matrimoniale da sogno in Sardegna si trasforma in un incubo: tra bicchieri di vino e tensioni latenti, il matrimonio salta dopo una violenta rissa tra lo sposo e la suocera. La situazione degenera fino all’arresto del promesso marito, coinvolto in un episodio che ha scioccato tutta la comunità di Alghero. Scopri come una giornata di festa può diventare un incredibile caso di cronaca, con dettagli sorprendenti e conseguenze impreviste.

Avevano organizzato una bellissima festa pre-matrimoniale in una splendida villa di Alghero. Ma – complice qualche bicchiere di vino in più – il pranzo si è trasformato in una mega rissa scoppiata tra futura suocera e promesso sposo. Un 36enne di Sassari che alla fine – oltre alle botte – ha anche collezionato una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo infatti, probabilmente in preda ai fumi dell'alcol, avrebbe anche cercato di impedire l'intervento dei carabinieri, tra l'altro chiamati da lui e dalla futura suocera.

Prima alzano il gomito, poi litigano per il catering: promesso sposo arrestato dopo una rissa con la futura suocera - una giornata da incubo che nessuno dimenticherà . La festa di nozze, promessa di felicità , si è trasformata in un tragedia quando, tra alcool e tensioni, il promesso sposo ha perso il controllo, scagliandosi contro la futura suocera.

