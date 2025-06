Jazzopen il celebre festival europeo sceglie Modena | prima ed italiana

Il jazzopen, rinomato festival europeo di musica jazz, approda per la prima volta in Italia, portando a Modena la sua vibrante energia. Dopo tre decenni di successi in Germania, questa manifestazione internazionale promette di trasformare la città emiliana in un palcoscenico senza confini, attirando grandi artisti e appassionati da tutto il mondo. Un’occasione imperdibile per immergersi nel ritmo coinvolgente del jazz e vivere un’estate all’insegna della musica di qualità .

Roma, 24 giu. (askanews) – Dopo trent’anni di successi in Germania, jazzopen, uno dei festival musicali piĂą importanti d’Europa, sceglie Modena per la sua prima attesissima edizione italiana. Dal 13 al 18 luglio 2026, il cuore della cittĂ emiliana si trasformerĂ in un palcoscenico a cielo aperto, pronto ad accogliere grandi nomi della musica internazionale e migliaia di appassionati in arrivo da tutta Italia e dall’estero. Nato a Stoccarda sotto la direzione artistica di JĂĽrgen Schlensog, jazzopen è diventato nel tempo un punto di riferimento tra i grandi festival estivi europei, grazie alla sua formula vincente “Jazz and beyond” che abbraccia una vasta gamma di generi, dal jazz classico a quello piĂą contaminato, fino ad arrivare al pop al soul e al rock. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

