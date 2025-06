De Bruyne ha scelto Napoli per Conte le parole pubbliche di De Laurentiis fecero più male che bene Athletic

Il trasferimento di Kevin De Bruyne al Napoli sta scuotendo il mondo del calcio. Dopo un lungo periodo di riflessione, l’asso belga ha scelto il club partenopeo, lasciando il suo amato Manchester City. Athletic, prestigioso giornale sportivo del New York Times, analizza i motivi di questa decisione epocale, evidenziando come anche le parole pubbliche di De Laurentiis abbiano avuto un ruolo nel plasmare questa svolta. La sua scelta segna un nuovo capitolo, e le implicazioni sono destinate a far discutere a lungo.

L’addio di De Bruyne al Manchester City e le trattative che lo hanno portato a Napoli. Ne scrive, con un approfondimento, Athletic giornale sportivo del New York Times. Perché De Bruyne è tra i più forti calciatori europei, il suo addio alla Premier è una notizia di cui si scriverà ancora a lungo. Conte tra i fattori decisivi: Scrive Athletic con Sam Lee: «Dopo la finale di Fa Cup (.), ha passato circa un mese a valutare se trasferirsi a Chicago o a Napoli». Prosegue: « Il fascino di trasferirsi in un club così storico, dove avrebbe avuto l’opportunità di seguire le orme di Diego Maradona, sarebbe stato un fattore chiave per molti giocatori, ma per l’ultra pratico De Bruyne sono state considerazioni più tangibili a fare la differenza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - De Bruyne ha scelto Napoli per Conte, le parole pubbliche di De Laurentiis fecero più male che bene (Athletic)

Anguissa resta: ANCHE IL CORRIERE DELLO SPORT CONFERMA Niente Arabia: Zambo ha scelto Conte e una quinta stagione in azzurro Con Lobotka, Gilmour, Anguissa, McTominay e De Bruyne, il centrocampo del Napoli è completo secondo il CdS

Anguissa resta: ANCHE IL CORRIERE DELLO SPORT CONFERMA Niente Arabia: Zambo ha scelto Conte e una quinta stagione in azzurro Con Lobotka, Gilmour, Anguissa, McTominay e De Bruyne, il centrocampo del Napoli è completo secondo il CdS

De Bruyne ha scelto Napoli per Conte, le parole pubbliche di De Laurentiis fecero più male che bene (Athletic) - L'Athletic sulle motivazioni di De Bruyne: «motivato dal desiderio di dimostrare che il City aveva torto a lasciarlo andare». Da ilnapolista.it

