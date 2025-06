Confagricoltura | Sbagliato bloccare il lavoro nelle ore calde occorrono strumenti strutturali

Confagricoltura sottolinea l'importanza di adottare soluzioni strutturali per proteggere i lavoratori agricoli dai rischi delle ondate di calore. Bloccare le attività nelle ore più calde non affronta il problema alla radice, rischiando di compromettere la produttività e la sicurezza a lungo termine. È ora di investire in infrastrutture e tecnologie che garantiscano un lavoro più sicuro e sostenibile, superando le emergenze momentanee con strategie efficaci e durature.

«Di fronte ai fenomeni metereologici estremi che stanno sempre più caratterizzando il lavoro in campagna non servono soluzione d’emergenza, ma strumenti strutturali. Un’ordinanza che impone il blocco delle attività nelle ore più calde non è la soluzione per gestire il caldo estremo, rischia di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Confagricoltura: «Sbagliato bloccare il lavoro nelle ore calde, occorrono strumenti strutturali»

In questa notizia si parla di: lavoro - calde - strumenti - strutturali

Donne e lavoro, la radiografia degli svantaggi strutturali del Cnel - Il rapporto del Cnel “Il lavoro che cambia” offre una dettagliata radiografia delle criticità strutturali che ancora ostacolano le donne nel mondo del lavoro, a 55 anni dall’introduzione dello Statuto dei lavoratori.

Emergenza caldo, accolte le istanze di Uil Puglia, UILA Puglia e Fenealuil Puglia nella nuova ordinanza A seguito delle nostre sollecitazioni, l’ordinanza per vietare il lavoro agricolo ed edilizio nelle ore più calde durante i mesi estivi, a tutela di chi lavora in Vai su Facebook

Confagricoltura: «Sbagliato bloccare il lavoro nelle ore calde, occorrono strumenti strutturali»; Una struttura e un sito per assecondare le esigenze di flessibilità delle imprese si ricorre alle agenzie per il lavoro.

Riforme strutturali: sul lavoro torna sempre la vecchia ricetta - Tuttavia le riforme strutturali di cui si parla sono riproposizioni della vecchia ricetta secondo cui la riduzione delle rigidità del mercato del lavoro si tradurrebbe in un incremento ... ilmanifesto.it scrive

I problemi strutturali del lavoro e la scorciatoia del salario minimo - Sfortunatamente sono altri, e ben più complessi, i fattori strutturali e sovrastrutturali ... Lo riporta ilfoglio.it