Da PayPal a Klarna la spesa in negozio a rate | a partire da 8 euro al mese

Le soluzioni "Buy Now Pay Later" (BNPL) stanno rivoluzionando il modo di fare acquisti, offrendo la flessibilità di pagamenti dilazionati senza interessi. Dalla possibilità di pagare a rate su PayPal e Klarna, alle innovazioni di Google Pay e NFC in arrivo in Europa, questa tendenza sta trasformando le abitudini di consumo, rendendo più accessibile e comodo ogni acquisto. La domanda ora è: come queste innovazioni cambieranno il nostro modo di spendere?

Da giugno 2025 Klarna sbarca su Google Pay negli Stati Uniti, permettendo agli utenti di dilazionare in quattro rate a zero interessi ogni acquisto superiore a 35 dollari (circa 8 euro al mese). Contemporaneamente, entro fine anno PayPal introdurrà in Europa un portafoglio contactless NFC con opzioni fino a 24 mesi. Si prevede l’arrivo in Italia subito dopo la Germania. Queste soluzioni, dette “Buy Now Pay Later” (Bnpl), rivoluzionano la spesa in negozio, offrendo da una lato una maggiore flessibilità e l’accesso immediato ai beni, ma spingono anche a uscite mensili fisse che, sommate a un mutuo, le bollette e agli svariati abbonamenti, possono gravare sul bilancio familiare fino a comprometterlo. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Da PayPal a Klarna, la spesa in negozio a rate: a partire da 8 euro al mese

In questa notizia si parla di: paypal - klarna - spesa - negozio

La città dove l’80% dei cittadini è obeso o in sovrappeso: “C’è solo un negozio di frutta e verdura” - A Ebbw Vale, nel Galles del Sud, la preoccupante realtà è che la maggior parte dei cittadini è obesa o in sovrappeso, con un'unica oasi sana: un negozio di frutta e verdura.

1 base, 4 outfit …quando sono i dettagli a fare la differenza Vi aspetto in negozio o in direct per fare assieme la differenza Spedizioni sempre attive in 24/48 h Info in DM o al +393494141237 spedizione gratuita sopra €100 di spesa Metodi di paga Vai su Facebook

Da PayPal a Klarna, la spesa in negozio a rate: a partire da 8 euro al mese; Nintendo Switch 2: dove è ancora possibile comprarla; Paypal in negozio, pagamenti con l’app: come fare la spesa a rate.

Da PayPal a Klarna, la spesa in negozio a rate: a partire da 8 euro al mese - PayPal introdurrà in Europa un portafoglio contactless NFC con opzioni fino a 24 mesi. Secondo quifinanza.it

Paypal in negozio, pagamenti con l’app: come fare la spesa a rate - Per facilitare l’esperienza d’uso, PayPal aggiornerà l’app mobile con una nuova sezione dedicata ai pagamenti in negozio, simile a ... Riporta quifinanza.it