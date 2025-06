Aaron Durogati vince la Red Bull X-Alps 2025 la gara in montagna più estrema al mondo

In un’impresa leggendaria tra corsa e parapendio, Aaron Durogati conquista la Red Bull X-Alps 2025, la gara più estrema al mondo tra le vette delle Dolomiti. Con un finale mozzafiato, l’altoatesino ha superato l’otto volte campione Chrigel Maurer, segnando il ritorno dell’Italia sul podio dopo oltre un decennio. Un risultato che consacra Durogati come nuovo eroe dell’avventura alpina.

