La Cina sta rivoluzionando il suo panorama industriale grazie a un approccio innovativo basato sui dati. Dal 2024 al 2026, il piano d’azione triennale ha sbloccato nuove opportunità di crescita e aggiornamento nei settori chiave, consolidando il ruolo dei dati come motore fondamentale dello sviluppo economico e sociale. Questa strategia dimostra come l’utilizzo intelligente delle informazioni possa trasformare radicalmente le industrie e favorire un futuro più sostenibile e competitivo.

L'approccio cinese allo sviluppo basato sui dati ha risolto gli ostacoli alla crescita in settori chiave e ha agevolato gli aggiornamenti industriali da quando il Paese ha iniziato ad attuare un piano d'azione triennale per promuovere i dati come fattore di produzione chiave e rafforzarne il suo ruolo nello sviluppo economico e sociale, ha dichiarato oggi l'Amministrazione nazionale dei dati. Il piano d'azione 2024-2026 ha raggiunto risultati graduali da quando e' stato inaugurato, piu' di un anno fa, identificando una serie di soluzioni eccezionali per lo sviluppo e l'utilizzo dei dati e promuovendo efficacemente il rilascio di valori di elementi di dati in vari settori, ha dichiarato la funzionaria dell'amministrazione Luan Jie in una conferenza stampa.