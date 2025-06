Solidarietà e Ricerca | a Rivergaro torna la Cena in Rosa

Rivergaro si prepara a illuminare il cuore della comunità con la settima edizione della "Cena in Rosa", un evento speciale che unisce solidarietà e speranza. Martedì 8 luglio, alle 20, piazza Paolo si trasformerà in un luogo di convivialità e impegno, per sostenere la ricerca oncologica e fare la differenza nella vita di chi combatte contro il cancro. Non mancate: insieme, possiamo accendere la luce della speranza!

Rivergaro si tinge ancora una volta di rosa per sostenere la ricerca oncologica. Martedì 8 luglio, alle ore 20, nella suggestiva cornice di piazza Paolo, si svolgerà la settima edizione della "Cena in Rosa" a favore di Amop (Associazione Piacentina Malato Oncologico), organizzata da Amop in. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it © Ilpiacenza.it - Solidarietà e Ricerca: a Rivergaro torna la Cena in Rosa

