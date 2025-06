Napoli fumata grigia per Ndoye-Beukema | il Bologna non vuole svendere i suoi ‘gioielli’

Napoli e Bologna continuano a scrivere un capitolo di calciomercato ricco di tensione e speranze, con il rinnovo delle trattative tra le due squadre che si fanno sempre più intense. Mentre i tifosi aspettano con trepidazione novità concrete, la strada verso l’accordo resta irta di ostacoli e dubbi. La domanda che rimane è: riusciranno gli azzurri a convincere il Bologna a cedere i propri gioielli senza svenderli?

Napoli, 24 giugno 2025 – Fumata grigia, tendente al nero, ma senza precludere definitivamente la buona riuscita dell'affare: l'asse Napoli-Bologna è forse uno dei più roventi di questa prima parte di calciomercato, con notizie di opposto sapore ad alternarsi nel giro di poche ore e a seconda della prospettiva della vicenda. La certezza è che gli azzurri desiderano il pacchetto completo composto da Dan Ndoye e Sam Beukema e che, dall'altro lato, i rossoblù non vogliono svendere due pilastri del proprio recente glorioso passato. Ne scaturisce un muro di circa 80 milioni alzato per lo svizzero e l'olandese che i partenopei, forti di un accordo di massima con entrambi i giocatori, stanno provando a rendere meno ripido inserendo qualche contropartita tecnica. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Napoli, fumata grigia per Ndoye-Beukema: il Bologna non vuole svendere i suoi ‘gioielli’

In questa notizia si parla di: napoli - grigia - bologna - fumata

Ndoye e Beukema, fumata grigia: Napoli e Bologna ancora lontani dopo l’incontro di oggi (Di Marzio) - Il mercato estivo si fa sempre più caldo, ma Napoli e Bologna sembrano ancora lontane dall’accordo su Ndoye e Beukema dopo l’incontro di oggi.

Ndoye e Beukema, fumata grigia: Napoli e Bologna ancora lontani dopo l’incontro di oggi (Di Marzio) L'esperto di mercato: "Resta la distanza tra i due club per entrambi i giocatori. Le parti, dunque, si riaggiorneranno per capire se si potrà continuare con le trat Vai su Facebook

Ndoye e Beukema, fumata grigia: Napoli e Bologna ancora lontani dopo l’incontro di oggi (Di Marzio) L'esperto di mercato: "Resta la distanza tra i due club per entrambi i giocatori. Le parti, dunque, si riaggiorneranno per capire se si potrà continuare con le trat Vai su X

Napoli, fumata grigia per Ndoye-Beukema: il Bologna non vuole svendere i suoi ‘gioielli’; Ndoye e Beukema, fumata grigia: Napoli e Bologna ancora lontani dopo l'incontro di oggi (Di Marzio); Napoli, fumata grigia per Ndoye e Beukema: il Bologna vuole 80 milioni.

Napoli, fumata grigia per Ndoye-Beukema: il Bologna non vuole svendere i suoi ‘gioielli’ - Napoli, 24 giugno 2025 – Fumata grigia, tendente al nero, ma senza precludere definitivamente la buona riuscita dell'affare: l'asse Napoli- Lo riporta sport.quotidiano.net

Napoli, incontro col Bologna per Beukema e Ndoye: servono 80 milioni - C'è stato un primo incontro interlocutorio tra Napoli e Bologna per discutere del trasferimento in azzurro di Dan Ndoye e Sam Beukema. Si legge su msn.com