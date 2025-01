Oasport.it - Sci alpino, i precedenti di Federica Brignone a Garmisch: podi sia in discesa sia in superG

Leggi su Oasport.it

Cancellare la delusione di Kronplatz e ripartire subito. Questo è il principale obiettivo dialle porte del fine settimana di. La Coppa del Mondo femminile di scisi sposta infatti in Germania sulla pista Kandahar per una due giorni dedicata completamente alla velocità, con in programma unaed un.L’uscita nella seconda manche a Kronplatz ha fatto malissimo al morale della valdostana e anche in termini di classifica, visto che Lara Gut-Behrami si è pericolosamente avvicinata all’azzurra, portando il distacco a soli 55 punti di ritardo. Perè assolutamente fondamentale riprendere immediatamente la sua corsa, in una stagione finora che nella velocità le ha sorriso più volte, visto che si trova in testa alla classifica died in piena lotta in quella di, avendo anche vinto l’ultima gara a Cortina.