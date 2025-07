Roberto Vecchioni | De Andrè oggi non lo ascolterebbe nessuno La perdita di un figlio? Tampono il dolore con le gioie della vita

Roberto Vecchioni riflette sul cambiamento della musica e delle emozioni che essa suscita oggi, sottolineando come il panorama musicale si sia evoluto rispetto ai tempi di Guccini e De André. Con la sua consueta profondità, il cantautore condivide pensieri sulla perdita, il dolore e la capacità di trovare gioia nelle piccole cose. La musica, dice, deve parlare al cuore, anche se i tempi sono diversi. E questa è solo l’inizio di un viaggio tra ricordi e nuove emozioni...

CERNOBBIO (Como) – “Non è più il tempo dei Guccini e dei De Andrè”. Parola di Roberto Vecchioni, in concerto domenica sera a Cernobbio sotto la luna del Lake Sound Park a Villa Erba. “È il tempo di canzoni carine, estive, anche piacevoli come l’ultima di Annalisa, ad esempio. Ma è tutta un’altra comunicazione rispetto alla nostra e bisogna entrarci dentro”, spiega lui, in con certo pure al Piazzale del Foro Boario di Edolo l’8 agosto e a al Castello Sforzesco di Vigevano il 3 settembre. “Un De And rè oggi non sarebbe neppure ascoltato. Insegnando all’università, ho avuto modo parlare di lui e nessuno sapeva chi fosse. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Roberto Vecchioni: “De Andrè oggi non lo ascolterebbe nessuno. La perdita di un figlio? Tampono il dolore con le gioie della vita”

