Sommer-Galatasaray in stand-by | il club turco punta un altro portiere in Serie A

Il Galatasaray potrebbe mettere da parte la pista Yann Sommer, concentrandosi su altre opzioni per rinforzare la porta nella prossima stagione. Dopo aver intensificato i propri sforzi, il club turco sta valutando diversi profili tra cui spicca il nome di Maduka Okoye. La ricerca del portiere ideale prosegue senza sosta, e il mercato si fa sempre più dinamico e ricco di sorprese. Chi sarà il prossimo protagonista?

Il Galatasaray continua la propria ricerca di un nuovo portiere per la prossima stagione, ma la pista che porta a Yann Sommer sembra essersi raffreddata. Secondo quanto riferito dal giornalista turco Ekrem Konur, il club di Istanbul avrebbe messo in stand-by l'opzione legata all'esperto portiere dell'Inter e starebbe valutando altri profili. SOMMER IN TURCHIA? – Tra i candidati del Galatasaray, spunta ora anche il nome di Maduka Okoye dell' Udinese, estremo difensore dell'Udinese, che sarebbe stato proposto nelle ultime ore. Okoye rappresenta una soluzione più giovane rispetto a Sommer, ma al tempo stesso già abituata a un calcio competitivo come quello della Serie A.

