La Roma si fa avanti con decisione nel mercato internazionale, puntando su Richard Rios del Palmeiras. Il giovane centrocampista colombiano, già nel radar di grandi club come l'Inter, ha attirato l’attenzione dei giallorossi, che hanno presentato un’offerta ufficiale al club brasiliano. La valutazione di Rios – tra i talenti emergenti più promettenti – potrebbe segnare una svolta per il centrocampo romanista, ma la distanza tra domanda e offerta resta ancora un ostacolo da superare.

La Roma accelera sul mercato e punta dritta su Richard Rios. Il centrocampista colombiano del Palmeiras, già accostato nei giorni scorsi all’Inter come possibile erede di Calhanoglu in caso di cessione, è finito ora nel mirino della società giallorossa. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la Roma ha già presentato un’offerta ufficiale al club brasiliano. ALTRO CLUB – Richard Rios, reduce da una stagione di alto livello con il Palmeiras, è considerato uno dei centrocampisti sudamericani più promettenti. Fisico, tecnica e una spiccata capacità di inserirsi senza palla sono le caratteristiche che hanno convinto la Roma – dopo l’Inter – a muoversi concretamente per portarlo nella Capitale. 🔗 Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Roma, assalto a Rios: offerta al Palmeiras, ma c’è distanza sulla valutazione – Sky

